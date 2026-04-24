FastPartner Registered A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FastPartner Registered A veröffentlichte am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 SEK. Im Vorjahresviertel hatte FastPartner Registered A 0,680 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 552,3 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 571,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at