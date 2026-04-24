FastPartner Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FastPartner Registered hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 SEK erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 571,5 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 552,3 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at