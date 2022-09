Fastway setzt Verimatrix Content-Sicherheitstechnologie in neuen Google Android Set-Top-Boxen ein

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der Marktführer, wenn es um die Ausstattung der modernen vernetzten Welt mit Sicherheitsfunktionen geht, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, kündigt heute an, dass Fastway Transmissions Private Limited (Fastway), ein Pionier und dominierender Marktführer im Bereich der digitalen Unterhaltung, sich für das Video Content Authority System (VCAS) von Verimatrix für den Schutz seines DVB Hybrid-Netzwerks entschieden hat, das von seinen neu eingeführten Google Android Set-Top-Boxen genutzt wird.

Als einer der bekanntesten Multi-Service-Anbieter Indiens arbeitet Fastway in enger Abstimmung mit seiner 100%-igen Tochterfirma Netplus Broadband daran, 3,5 Millionen Abonnenten von Unterhaltungsangeboten, die in mehr als 300 Städten im ganzen Land mehr als 600 Kanäle genießen können, die neuesten Next-Gen-Dienste zur Verfügung zu stellen.

Skalierbarkeit und Flexibilität sowie umfassende Sicherheit der Inhalte waren für Fastway die Top-Prioritäten bei dem Bestreben, seine Geschäftstätigkeit zu erweitern und in der Region als wachsender Innovator aufzutreten. VCAS für DVB Hybrid von Verimatrix verschafft dem Unternehmen die Fähigkeit, innerhalb des ständig wachsenden Segments der Multi-Screen-Unterhaltung seine Position mit Zuversicht auszubauen.

"Da wir anstrebten, unsere Sicherheitsfunktionen mit unseren Android Google Set-Top-Boxen zu erweitern, wussten wir, dass Verimatrix eine vertrauenswürdige Option darstellte, die ihre vielfältigen Fähigkeiten bei der Unterstützung der Erweiterung der Geschäftstätigkeit mit großer Sicherheit und den notwendigen Absicherungen und Integrationen unter Beweis gestellt hat", sagt S Gurdeep Singh, CMD der Jujhar Group. "Mit Stolz sind wir ständig bestrebt, einige der Inhalte mit der höchsten Qualität und der besten Nutzererfahrung im ganzen Land anzubieten. Die Zusammenarbeit mit Verimatrix wird diese Anstrengungen weiter verstärken."

"Es ist eine Ehre, bekannt geben zu können, dass Fastway eines der Unternahmen der Region ist, das sich kürzlich für die Content-Sicherheitstechnologien von Verimatrix entschieden haben", erklärt Asaf Ashkenazi, CEO von Verimatrix. "Unsere bewährten Sicherheitsfunktionen sowie unsere abgestimmten Integrationen für Fakturierung, Codierung, Middleware und Anwendungslieferanten sorgen für großen Mehrwert, besonders zu Zeiten des intensiven Wachstums. Sehr gerne unterstützen wir Fastway dabei, seinen Wettbewerbsvorteil zu vergrößern."

Über Fastway

Fastway Transmissions ist der Geschäftsbereich ICT – (Information, Kommunikation und Technologie) der Jujhar Group, die von CMD S. Gurdeep Singh geführt wird. Mit über 3,5 Millionen Fernsehabonnenten war die Firma der erste Multi-Service-Anbieter in Indien, der die 10 Gigabit-IP-Technologie genutzt hat und aktuell seinen Kabelkunden hunderte Fernseh- und Radiokanäle anbietet. Der Konzern blickt auf 30 Jahre Business Excellence zurück. Die Jujhar Group besteht aus Unternehmen, die in den Bereichen Logistik, Gastgewerbe, Immobilien, digitale Unterhaltung und Dienste der nächsten Generation tätig sind. Besuchen Sie www.fastway.in.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft dabei, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheitsfunktionen auszustatten, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiven, auf den Menschen ausgerichteten und reibungslosen Sicherheitsfunktionen. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, wenn es um die Absicherung aller möglichen Angebote geht, von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sportereignissen, über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten, bis hin zu auftragsentscheidenden mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen vertrauenswürdige Verbindungen, auf die sich unsere Kunden für die Bereitstellung beeindruckender Inhalte und Erfahrungen für Millionen von Kunden in der ganzen Welt verlassen. Verimatrix unterstützt seine Partner dabei, Inhalte schneller zu vermarkten, problemlos zu skalieren, wertvolle Einkommensquellen zu schützen und neue Kunden zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220908005571/de/