Fat Brands B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fat Brands B hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,39 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,740 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Fat Brands B mit einem Umsatz von insgesamt 140,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,34 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at