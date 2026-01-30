Fat Brand b Aktie
WKN DE: A3CWW0 / ISIN: US30258N6004
|
30.01.2026 16:14:58
FAT Brands Shares Surge Over 385%
(RTTNews) - FAT Brands Inc. (FATBB) shares skyrocketed in trading, soaring 384.38 percent, or $1.23, to $1.55 on Friday, despite no company-specific news to explain the sharp move.
The stock opened at $1.74, well above its previous close of $0.32, and traded between $1.59 and $2.30 during the session on the Nasdaq. The bid was quoted at $2.18, with an ask of $1.84.
Trading volume surged to about 29.40 million shares, far exceeding the average daily volume of roughly 227,583 shares. FAT Brands' 52-week range stands at $0.32 to $4.90, highlighting the stock's high volatility.
