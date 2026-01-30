Fat Brand b Aktie

Fat Brand b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWW0 / ISIN: US30258N6004

30.01.2026 16:14:58

FAT Brands Shares Surge Over 385%

(RTTNews) - FAT Brands Inc. (FATBB) shares skyrocketed in trading, soaring 384.38 percent, or $1.23, to $1.55 on Friday, despite no company-specific news to explain the sharp move.

The stock opened at $1.74, well above its previous close of $0.32, and traded between $1.59 and $2.30 during the session on the Nasdaq. The bid was quoted at $2.18, with an ask of $1.84.

Trading volume surged to about 29.40 million shares, far exceeding the average daily volume of roughly 227,583 shares. FAT Brands' 52-week range stands at $0.32 to $4.90, highlighting the stock's high volatility.

Aktien in diesem Artikel

Fat Brands Inc Registered Shs -B- 1,55 384,38%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

