Fat Brands zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fat Brands gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Fat Brands vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,39 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fat Brands in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 140,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 143,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at