Fate Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fate Therapeutics hat am 01.03.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2022 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,580 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 159,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,910 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fate Therapeutics ein EPS von -2,240 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Fate Therapeutics in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 72,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 96,30 Millionen USD im Vergleich zu 55,85 Millionen USD im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 3,208 USD und einem Umsatz von 69,09 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at