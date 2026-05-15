Fate Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fate Therapeutics hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fate Therapeutics 1,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at