Berkshir a Aktie

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WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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18.09.2026 19:57:01

'Father Time Always Wins': Warren Buffett Steps Down as Berkshire Chairman After 56 Years

Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) announced today that, at 96, Warren Buffett is finally stepping down as chairman of the board after 56 years in the role, effective immediately. In the letter thanking shareholders and explaining his reasoning, the "Oracle of Omaha" remarked, "Father Time always wins."

His son Howard Buffett will take over, while Warren becomes chairman emeritus and remains on the board. Greg Abel remains CEO after taking the reins earlier this year.

Here's a look at the legendary investor's storied career.

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