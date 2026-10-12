DNA Aktie
WKN DE: A2DG44 / ISIN: FI4000062385
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12.10.2026 08:00:47
Father was asked for DNA test to get a passport for his daughter
New post-Brexit rules mean that dual nationals cannot enter the UK unless they have a British passport
My teenage daughter is unable to see her grandparents because of the UK’s new requirement for dual nationals to hold a UK passport.
I’m a UK citizen, married to a French national, and we live in France. Our two older children have both French and UK passports. Our third child was born while we were living in Zimbabwe and only has a French passport.Continue reading...
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