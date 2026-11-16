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16.11.2026 06:31:29
Fathom präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Fathom hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Fathom im vergangenen Quartal 88,6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fathom 115,3 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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