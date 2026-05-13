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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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13.05.2026 18:52:53
Fatih Birol of the International Energy Agency: What It Will Take to End the Energy Crisis
Fatih Birol of the International Energy Agency, who orchestrated a multinational release of oil reserves, detailed the risks facing the economy now and beyond.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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