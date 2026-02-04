Fatpipe öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fatpipe hat am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,02 USD gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 4,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at