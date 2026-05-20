Fatpipe stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fatpipe hat am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,28 USD. Im letzten Jahr hatte Fatpipe einen Gewinn von -0,030 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 90,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 3,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,350 USD. Im Vorjahr hatte Fatpipe 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 19,21 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 16,29 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at