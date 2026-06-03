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03.06.2026 06:31:29
FATTAL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
FATTAL veröffentlichte am 31.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 19,21 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FATTAL -15,500 ILS je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 1,33 Milliarden ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,40 Milliarden ILS umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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