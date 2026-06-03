FATTAL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FATTAL veröffentlichte am 31.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 19,21 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FATTAL -15,500 ILS je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1,33 Milliarden ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,40 Milliarden ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at