Faurecia-Aktie gewinnt: Goldman startet Faurecia mit 'Buy' und beendet HELLA-Bewertung

Nach der Übernahme eines Mehrheitsanteils an der HELLA GmbH & Co. KGaA durch Faurecia hat die US-Investmentbank Goldman Sachs die Bewertung der HELLA-Aktien eingestellt - und gleichzeitig die Bewertung der Faurecia-Aktien mit "Buy" aufgenommen.

Die Übernahme von HELLA bringe Synergien mit sich, und operativ seien die Franzosen gut aufgestellt, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aus eigener Kraft profitiere das Wachstum von einer Erholung der Pkw-Produktion, was auch die Margen antreiben sollte. Als Kursziel für Faurecia SE nannte der Experte 25 Euro.

Die Faurecia-Aktie gewinnt an der EURONEXT in Paris zeitweise 3,08 Prozent auf 19,43 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)