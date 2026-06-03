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03.06.2026 06:31:29
Favo Realty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Favo Realty hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,24 Prozent auf 3,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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