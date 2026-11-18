Favo Realty äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Favo Realty in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 35,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at