Favorina: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Favorina hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 13,96 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,260 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 504,7 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 12,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 575,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at