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17.08.2026 06:31:29
Favorina präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Favorina hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 10,08 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -9,790 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Favorina hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 596,8 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 591,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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