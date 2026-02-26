|
Favorit Hold AD informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Favorit Hold AD präsentierte am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,190 EUR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 10,2 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Favorit Hold AD 9,4 Millionen EUR umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,560 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Favorit Hold AD hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 39,79 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 39,52 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
