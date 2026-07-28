Favoritenwechsel bei Morgan Stanley: Palo Alto Networks-Aktie löst CrowdStrike als Top Pick ab

Morgan Stanley hebt das Kursziel für Palo Alto Networks an

Analysten küren Palo Alto Networks zum neuen Top Pick und lösen CrowdStrike ab

US-Bank verweist auf Plattform-Wachstum, KI-Sicherheit und einen klaren Margenpfad

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Dienstag zeigt sich die Palo Alto Networks-Aktie nur knapp im Plus und notiert zeitweise 0,22 Prozent höher bei 318,02 US-Dollar. Dabei hat die Aktie an der Wall Street zuletzt eine deutliche Aufwertung erfahren: Morgan Stanley hat das Kursziel von 320 auf 387 US-Dollar angehoben und die Einstufung "Overweight" bestätigt.

Palo Alto Networks-Aktie: Vom Herausforderer zum neuen Favoriten

Mit der Kurszielanhebung verbindet Morgan Stanley einen Wechsel an der Spitze der eigenen Sektor-Empfehlungen: Wie unter anderem Goldesel berichtet, löst Palo Alto Networks als Top Pick im US-Cybersecurity-Sektor den bisherigen Favoriten CrowdStrike ab. Die Bank begründe den Wechsel mit der Kombination aus Plattform-Konsolidierung, dem Bezug zu KI-Sicherheit und einer erwarteten Ausweitung der Margen. Nach Einschätzung der Analysten profitiert Palo Alto Networks davon, dass Unternehmen ihre Sicherheitsbudgets zunehmend auf wenige strategische Anbieter konzentrieren, statt viele einzelne Speziallösungen zu betreiben. Genau auf dieses Prinzip der Plattformisierung setzt der Konzern seit einigen Jahren mit Nachdruck.

Warum Morgan Stanley auf die Palo Alto Networks-Aktie setzt

Im Kern ordnet Morgan Stanley Palo Alto Networks als einen der Hauptprofiteure der nächsten Phase der Enterprise-KI ein. Es geht laut Goldesel dabei nicht nur um klassische Anwendungsfälle für KI-Sicherheit, sondern auch darum, dass Unternehmen ihre wachsenden KI-Workloads, maschinellen Identitäten und autonomen Software-Agenten zunehmend über einheitliche Plattformen statt über verstreute Einzellösungen absichern wollen. Untermauert wird diese These mit konkreten Zahlen aus dem eigenen Produktportfolio: Die Sicherheitsplattform XSIAM kommt inzwischen auf einen wiederkehrenden Jahresumsatz von über 600 Millionen US-Dollar und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr in etwa verdoppelt. Bei Prisma AIRS, der KI-Sicherheitslösung des Unternehmens, hat sich die Kundenzahl von Quartal zu Quartal in etwa verdreifacht.

Kennzahlen, die die Story stützen

Neben dem reinen Wachstum verweist Morgan Stanley gemäß Goldesel auf die Qualität der Kundenbeziehungen. Die Netto-Retention liegt bei rund 120 Prozent, Kunden geben also im Schnitt deutlich mehr aus als im Vorjahr. Kunden, die mehrere Sicherheitsbereiche über die Plattform von Palo Alto Networks konsolidiert haben, tragen inzwischen rund 65 Prozent zum wiederkehrenden Umsatz aus dem Next-Generation-Security-Geschäft bei und wechseln der Bank zufolge seltener zur Konkurrenz. Als Zielmarke nennt Morgan Stanley einen Pfad zu einer bereinigten freien Cashflow-Marge von etwa 40 Prozent bis zum Geschäftsjahr 2028. Ob dieser Margenpfad tatsächlich erreicht wird, dürfte sich erst über mehrere weitere Quartalsberichte hinweg zeigen.

Nicht jeder am Markt liest die aktuelle Dynamik gleich optimistisch. Andere Stimmen geben zu bedenken, dass ein Teil der derzeitigen Nachfrage nach Firewalls und Schwachstellen-Management vorgezogene Budgetentscheidungen widerspiegeln könnte, während sich die eigentlichen KI-Sicherheitsimpulse erst zeitversetzt in Pipeline und Umsatz zeigen. Für Palo Alto Networks bedeutet das: Die Wall Street wird in den kommenden Quartalsberichten genauer hinschauen, ob sich die Plattform-Strategie tatsächlich in nachhaltigem Wachstum und stabilen Margen niederschlägt, statt nur einen kurzfristigen Nachfrageschub abzubilden.

Anleger sollten dabei berücksichtigen, dass die hohe Bewertung der Palo Alto Networks-Aktie bereits einen erheblichen Teil dieser Erwartungen vorwegnimmt und Enttäuschungen entsprechend hart quittiert werden könnten. Hinzu kommt das Integrationsrisiko der zuletzt abgeschlossenen Großübernahmen im Identitäts- und Observability-Bereich, deren Cross-Sell-Effekte sich erst über Zeit belegen lassen müssen. Kursbewegungen einzelner Handelstage sagen über diese längerfristigen Fragen naturgemäß wenig aus.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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