Favre bedauert Trennung vom BVB: 'Finde es sehr schade'

DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Lehrer Lucien Favre bedauert die Trennung von Bundesligist Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)). "Ich finde es sehr schade, dass sich unsere Wege hier trennen. Wir hatten zwei sehr erfolgreiche Jahre und haben eine Mannschaft, die auch in diesem Jahr am Ende eine erfolgreiche Saison gespielt hätte. Davon bin ich nach wie vor überzeugt", sagte der 63 Jahre alte Schweizer am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Der BVB hatte mitgeteilt, dass beide Seiten sich auf ein Ende der Zusammenarbeit geeinigt haben. Bis zum Saisonende soll der bisherige Co-Trainer Edin Terzic die Mannschaft betreuen. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet./bue/DP/nas