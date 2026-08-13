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13.08.2026 06:31:29
Fawaz Abdulaziz AlHokair Company Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Fawaz Abdulaziz AlHokair Company Bearer hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -0,70 SAR. Ein Jahr zuvor waren -0,760 SAR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,26 Milliarden SAR, während im Vorjahreszeitraum 1,13 Milliarden SAR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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