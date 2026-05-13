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13.05.2026 06:31:29
Fawaz Abdulaziz AlHokair Company Bearer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Fawaz Abdulaziz AlHokair Company Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fawaz Abdulaziz AlHokair Company Bearer ein EPS von 0,020 SAR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,24 Prozent auf 1,36 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,33 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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