Fawry For Banking Technology And Electronic Payment Registered hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,60 EGP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,230 EGP je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fawry For Banking Technology And Electronic Payment Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,13 Milliarden EGP. Im Vorjahresviertel waren 2,29 Milliarden EGP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at