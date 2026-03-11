11.03.2026 06:31:29

Fawry For Banking Technology And Electronic Payment Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fawry For Banking Technology And Electronic Payment Registered stellte am 09.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,14 EGP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 EGP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,67 Milliarden EGP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,59 Milliarden EGP ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,740 EGP. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,410 EGP je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 57,00 Prozent auf 8,65 Milliarden EGP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,51 Milliarden EGP erwirtschaftet worden.

