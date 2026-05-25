Faze Three: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Faze Three hat am 22.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,17 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,77 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,11 Milliarden INR in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 13,80 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Faze Three 16,72 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,23 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 6,55 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at