Faze Three präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Faze Three hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,96 INR. Im Vorjahresviertel waren 5,25 INR je Aktie erzielt worden.

Faze Three hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,29 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at