Faze Three veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Faze Three hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,37 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,140 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Faze Three mit einem Umsatz von insgesamt 2,65 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 27,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at