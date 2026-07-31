Fazerles AD stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fazerles AD präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,340 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Fazerles AD im vergangenen Quartal 2,1 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fazerles AD 1,7 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at