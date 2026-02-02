Fazerles AD verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fazerles AD hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,110 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,11 Prozent auf 1,9 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,400 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fazerles AD -0,750 EUR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7,26 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Fazerles AD einen Umsatz von 7,01 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at