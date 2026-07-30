FB Bancorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FB Bancorp hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at