FB Bancorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

FB Bancorp hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FB Bancorp 0,060 USD je Aktie verdient.

FB Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at