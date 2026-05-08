FB Bancorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FB Bancorp hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

FB Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat FB Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 17,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,80 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at