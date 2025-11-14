FB Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FB Bancorp hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,050 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 23,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FB Bancorp 22,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at