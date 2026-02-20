FB Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

FB Bancorp präsentierte in der am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.

FB Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,070 USD. Im letzten Jahr hatte FB Bancorp einen Gewinn von -1,740 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 69,65 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 85,68 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at