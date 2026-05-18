18.05.2026 06:31:29

FB CARE SEVICE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FB CARE SEVICE hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 13,55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 28,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat FB CARE SEVICE 2,89 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

FB CARE SEVICE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 182,31 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 152,00 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat FB CARE SEVICE 11,53 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 10,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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