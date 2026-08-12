FB CARE SEVICE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FB CARE SEVICE stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 52,51 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FB CARE SEVICE 53,32 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,99 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FB CARE SEVICE einen Umsatz von 2,82 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at