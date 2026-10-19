FB Financial Aktie
WKN DE: A2AR4E / ISIN: US30257X1046
|
19.10.2026 16:03:53
FB Financial: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 13, 2026, FB Financial (NYSE:FBK) announced annualized customer deposit growth of 11%. That momentum shows how the bank funds loan expansion organically without relying heavily on high-cost wholesale borrowing.
Three takeaways from management clarify the core drivers of long-term value creation.
FB Financial expanded its core deposit base during the third quarter. That organic gathering allowed the institution to trim brokered deposits while expanding customer relationships across its footprint.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FB Financial Corp
|
12.10.26
|Ausblick: FB Financial präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu FB Financial Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FB Financial Corp
|51,72
|0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.