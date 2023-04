FB Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FB Financial präsentierte am 18.04.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,760 USD. Im letzten Jahr hatte FB Financial einen Gewinn von 0,740 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat FB Financial 127,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 131,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at