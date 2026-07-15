FB Financial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FB Financial lud am 13.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat FB Financial 256,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 74,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 146,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at