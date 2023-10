FB Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FB Financial lud am 17.10.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete.

Es stand ein EPS von 0,710 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FB Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,680 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,19 Prozent auf 109,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 134,8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at