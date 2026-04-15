FB Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

FB Financial hat am 13.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte FB Financial 0,840 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 250,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at