|
15.04.2026 06:31:29
FB Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
FB Financial hat am 13.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte FB Financial 0,840 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 250,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX in Grün-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.