FB Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FB Financial präsentierte in der am 21.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 264,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 212,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 2,45 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FB Financial 2,48 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 875,15 Millionen USD – ein Plus von 14,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem FB Financial 765,33 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at