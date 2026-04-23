Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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23.04.2026 09:56:00
FBI-Extraktion gelöschter Signal-Mitteilungen: Apple sichert iPhones besser ab
iOS speicherte zum Löschen markierte Mitteilungen – auch von Krypto-Messengern – in einer auslesbaren Datenbank. Das soll nicht mehr passieren. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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