Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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29.04.2026 11:06:16
FC Bayern Basketball: BMW Park im Zeichen von MINDS FOR TOMORROW.
+++ Langfristiges Projekt MINDS FOR TOMORROW der BMW Group und von DEIN MÜNCHEN stellt sich vor +++ Jugendliche gestalten Klatschpappen und T-Shirts für das BBL-Heimspiel gegen RASTA Vechta +++ BMW München unterstützt das Projekt mit 1.000 Euro pro Heimspiel-Dunk der Bayern +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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