FC Bayern im Achtelfinale gegen Bergamo, Bayer gegen Arsenal

NYON (dpa-AFX) - Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Atalanta Bergamo. Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen wurde in Nyon der FC Arsenal zugelost./dj/DP/jha

