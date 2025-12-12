Fines Aktie

Fines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DTRQ / ISIN: JP3802410005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.12.2025 10:40:37

FCA fines Nationwide £44mn over financial crime controls

UK regulator says building society ‘failed to get a proper grip’ of risks in its customer baseWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fines inc. Registered Shsmehr Nachrichten