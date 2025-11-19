Peers Aktie
WKN DE: A2PL83 / ISIN: JP3801660006
|
19.11.2025 06:00:18
FCA pension scheme invests less in UK stocks than private sector peers
Low allocation comes as the government and FCA encourage fund managers to put more money in domestic marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!